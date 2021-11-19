Polis: ‘50 bin TL’yi muhasebeye vermedi, sirkat etti’

Lefkoşa’da çalıştığı iş yerine ait 50 bin 642 TL’yi şirket muhasebesine vermeyip, sirkat ettiği gerekçesiyle H.Ö isimli kişi tutuklandı.

Polis, zanlının ‘müstahdem tarafından hırsızlık’ suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest kaldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olayla ilgili bulguları aktardı.

Şaban zanlı H.Ö’nün “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını kaydetti.

Zanlının Atensa Kağıt Sanayi Limited’de pazarlamacı olarak çalıştığını belirterek, 1 Nisan 2021 ile 9 Kasım 2021 tarihleri arasında bazı market sahiplerine verdiği mallara karşılık aldığı toplam 50 bin 642 TL’yi şirketin muhasebesine teslim etmeyerek, sirkat ettiğini kaydetti.

Olayın polisin bilgisine 9 Kasım 2021 tarihinde geldiğini dile getiren Şaban, zanlının tutuklandığını ifade etti.

Şaban, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 ispatı vücutta bulunması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.