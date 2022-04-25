Polis: “15 yıla kadar hapis cezası gerektiren ağır bir suç”

Lefkoşa’da meydana gelen "Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y. M. M. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının yargılandığı suçun Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisine giren ve 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren ağır bir suç olduğunun altını çizdi.

Mahkemede yaşananları anlatan polis memuru Bilger Koral, huzurda bulunan zanlının, "Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçlarıyla yargılandığını belirtti.

Polis, Mart 2022 - 1 Nisan 2022 tarihlerinde Kıbrıs'ın güneyinde sakin Bulgaristan uyruklu Zanlı Y. M. M.’nin, Lefkoşa' da, mesele ile bağlantılı olarak bulunan M.A. A.'dan, 3 defada olmak üzere her defasında 14 biner Euro’dan toplam 42 bin Euro uyuşturucu madde satışından elde edilen suç geliri nakit parayı teslim alarak güneye götürdüğünü anlattı.

Polis, zanlının farklı tarihlerde, benzer oranlarda yüklü miktardaki paraları, yine aynı şahıstan uyuşturucu madde satışından elde etikten sonra Metehan geçiş noktasından güneye geçerken konu paraları yetkili makama beyan etmediğini ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirtti. Polis, zanlının PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Girne ve Lefkoşa' da gerçekleştirilen operasyonlarda; Zanlı Y. M. M.’nin, Lefkoşa’da M. A. A.'dan uyuşturucu madde satışından elde edilen 38.370 Euro nakit parayı teslim aldığı esnada tespit edildiğini ve tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının itiraf içerikli bir gönüllü ifade verip gönüllü ifadesinde, daha önceden de Mart ve Nisan aylarında toplam 3 defa da 14' der bin Euro olmak üzere uyuşturucu parasını Lefkoşa da teslim alıp güneye götürdüğünü ve aynı şahıstan uyuşturucu parasını aldığını beyan ettiğini anlattı.

Zanlının yargılandığı suçun Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisine giren ve 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren ağır bir suç olduğunun altını çizen Polis, zanlının Bulgaristan uyruklu olup güneyde yaşadığını veülkede herhangi bir statüsü bulunmadığını söyledi. Polis, zanlının aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlanmış olup zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı ise tutuklu yargılanmaya itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.