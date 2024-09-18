“Plansızlık ve gailesizlik ülkenin güvenliğini tehdit ediyor"

Adli Yıl açılışında Başsavcı’nın suç ve suçlu sayısını karşılaştırdığını, nüfusa oranla “çok fazla olduğunun altını çizdiğini” anımsatan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “nüfustaki bilinmezliğe” vurgu yaptı, Başsavcının söylemlerinin haklı bulduğunu ancak bunun sadece bir “tahminden” ibaret olduğunu belirtti.

Nüfusun kontrolsüz şekilde artmaya devam ettiğini vurgulayan Erhürman, “Bunlara ek olarak bir de gelecek var tabii. Nüfus kontrolsüz bir şekilde artmaya devam ettiğine göre mesela önümüzdeki beş yılda öngörülerimiz nedir? En basitinden söylemek gerekirse, kaç yeni polise, savcıya, yargıca ihtiyacımız olacak? Ortada bir nüfus politikası olmadığına göre böyle bir planlama yapmak mümkün mü?” diye sordu.

Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sn. Başsavcı Adli Yıl açılışında yaptığı konuşmada önemli vurgular yaptı.

Ülkedeki nüfusla suç ve suçlu sayısını karşılaştırdı ve suç ve suçlu sayısının nüfusa göre çok fazla olduğunun altını çizdi.

Sn. Başsavcı'nın vurgusunu anlıyor ve hem haklı, hem de önemli buluyorum.

Biz de uzun bir süreden beri bu vurguyu yapıyoruz. Ülkenin güvenli bir ülke olmaktan hızla uzaklaştığının altını çiziyoruz.

Ama önemli bir sorun daha var. Nüfusumuzun tam olarak kaç olduğunu bilmiyoruz. Bilseydik de Sn. Başsavcı'nın söylediklerinin doğru olacağını tahmin ediyoruz ama bu sadece bir tahmin.

Dahası, ortaya çıkarabildiğimiz suçlarla çıkaramadıklarımız arasında önemsiz görülemeyecek bir makas vardır muhtemelen! Sözünü edebileceğimiz suç ve suçlu sayısı yalnızca ortaya çıkarılabilenlerle ilgili.

Bunlara ek olarak bir de gelecek var tabii. Nüfus kontrolsüz bir şekilde artmaya devam ettiğine göre mesela önümüzdeki beş yılda öngörülerimiz nedir? En basitinden söylemek gerekirse, kaç yeni polise, savcıya, yargıca ihtiyacımız olacak? Ortada bir nüfus politikası olmadığına göre böyle bir planlama yapmak mümkün mü?

Tekrarlamak istemiyorum ama benzer şeyler okullarda, hastanelerde, trafikte ve tüm diğer konularda söz konusu.

Başta nüfusta olmak üzere her alanda kontrolsüzlük, plansızlık, programsızlık ve en az onlar kadar önemlisi, gailesizlik, gamsızlık bir ülkeyi nasıl mahveder?

Ders kitaplarına girecek bir örnek yaratılıyor ülkeyi yönettiğini iddia eden gailesizler tarafından!”