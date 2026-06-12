“Plajlarımızın temizliği bilimsel verilerle ortadadır”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kentteki plajların su kalitesine ilişkin kamuoyunda yer alan değerlendirmeler üzerine açıklamada bulunarak, güncel tahlil sonuçlarının, Girne kıyılarının temiz olduğunu açıkça ortaya koyduğunu kaydetti. Şenkul, yapılan analizlerin plajların güvenli ve temiz olduğunu gösterdiğini ifade ederek, “Plajlarımız tertemizdir. Güncel tahlil sonuçları da bunu net bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.

“Kıyı şeridine kaçak atık su deşarjı neredeyse sona erdi”

Girne’nin kanalizasyon arıtma tesisinde kapasite sorunu bulunduğunun bilinen bir gerçek olduğunu kaydeden Şenkul, buna rağmen geçmiş yıllarda yapılan altyapı yatırımları ve son dönemde gerçekleştirilen iyileştirmeler sayesinde kıyı şeridindeki çevresel risklerin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını vurguladı.

Şenkul, Avrupa Birliği desteği ve standartları doğrultusunda, dönemin Belediye Başkanı Sümer Aygın öncülüğünde hayata geçirilen derin deniz deşarj hattının önemli bir altyapı yatırımı olduğuna dikkat çekerek; Çevre Dairesi tarafından otel arıtma sistemlerinin sıkı şekilde denetlenmesi ve Girne Belediyesi’nin bugün, pompa istasyonlarında gerçekleştirdiği geliştirmeler sonucunda kıyı şeridine kaçak atık su deşarjının neredeyse tamamen sona erdirildiğini belirtti.

“Girne Belediyesi olarak her zaman, örnek alıp test yapmaya hazırız!”

Bu çalışmaların olumlu sonuçlarının düzenli olarak yapılan tahlillere yansıdığını ifade eden Şenkul, “Kıyılarımız ve plajlarımız yapılan analizlerde son derece temiz sonuçlar vermektedir. Bunun aksini iddia eden tüm kurum, kuruluş ve derneklerle birlikte plajlarımızdan örnek alıp test yapmaya Girne Belediyesi olarak her zaman hazırız” dedi.

“Önümüzdeki dönemde, arıtma tesisindeki kapasite sorunu da çözüme kavuşacak”

Kentin atık su altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü de belirten Başkan Şenkul, önümüzdeki dönemde arıtma tesisindeki kapasite sorununun da çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Şenkul açıklamasında, “Hedefimiz yalnızca kıyı bölgelerinde değil, derin deniz deşarj noktalarında da tüm çevresel sorunları ortadan kaldırmaktır. Denizlerimizi korumak, çevremize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.