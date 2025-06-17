“Plajlardaki tahlil sonuçları mükemmel kalite sınıfındadır”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul bölge denizlerindeki tahlilleri paylaştı. Şenkul açıklamasında, “Özellikle Kervansaray bölgesindeki kanalizasyon sorununu çözmemiz belirgin bir fark yaratmıştır. Geçmişte de su kalitesi iyiydi ama 16 Haziran 2025 itibarıyla çok daha iyi…” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Vatandaşlarımızın bilgisine:

Göreve geldiğimizden beri plajlarda yaptırdığımız tahlil sonuçları aşağıdaki gibidir.

2 Belediye plajında da değerler bu sonuçlara göre “mükemmel kalite” sınıfındadır.

Özellikle Kervansaray bölgesindeki kanalizasyon sorununu çözmemiz belirgin bir fark yaratmıştır.

Geçmişte de su kalitesi iyiydi ama 16 Haziran 2025 itibarıyla çok daha iyi…

16 Haziran 2025

1- Kervansaray Güney Cephesi: ecoli 0, enterokok 0

2- Kervansaray Merit tarafı: ecoli 190, enterokok 132

3- Kervansaray Kuzey Cephesi: ecoli 0, enterokok 0

4- Antis Plajı Doğu Cephesi: ecoli 0, enterokok 5

5- Antis Plajı Batı Cephesi: ecoli 0, enterokok 9