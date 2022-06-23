Piyasaya sahte para sokan zanlılar tutuklu yargılanacak

Casinoda, sahte dolar tedavüle süren ve tespit edilerek tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı, 2 ayı aşmamak üzere cezaevine hükümsüz tutuklu kalmalarına karar verildi.

"Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı, 2 ayı aşmamak üzere cezaevine hükümsüz tutuklu kalmalarına karar verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, zanlıların 17 Haziran tarihinde 00.30 raddelerinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir otelin casinosu içerisinde tasarruflarında bulundurdukları 100 dolarlık banknotlar halinde, sahte olduğuna inanılan toplamda 5 bin 100 ABD dolarının 400 dolarını fiş almak için kasiyere verip tedavüle sürdüklerini anlattı.

Polis, söz konusu sahte olduğuna inanılan paraların emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, iki zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığından zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.