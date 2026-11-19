Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Gastro Show Girne, 28 Kasım Cumartesi günü 10.00-18.00 saatleri arasında Bandabulya Girne’de gerçekleştirilecek. Etkinlik, bu yıl “Kıbrıs’ın Otantik Mutfağı: Hellim” temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapılarını yeniden açacak Bandabulya Girne Gastronomi ve Kültür Evi, "4. Gastro Show" ile yeni döneminin ilk resmi etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Etkinlik programı

Standların açılmasıyla saat 10.00’da başlayacak etkinlikte, gün boyu kurulacak demo mutfakta hellim üretiminin tüm aşamaları canlı olarak gösterilecek; ziyaretçiler nor böreği, hellim böreği, avgalio böreği, hellimli zeytinli bitta ve pilavuna ile pirohunun hazırlanışına tanıklık edecek. Zekai Altan’ın hazırladığı, Kıbrıs kültürü ile ilgili belgesel filmi ise saat 12.00'de izleyiciyle buluşacak. Etkinlik saat 13.30’da Kemal Deveci’nin kaval dinletisiyle devam edecek, saat 14.00’te Girne Genç Sanatseverler Derneği halk dansları gösterisi sunacak ve saat 14.30’da ise Mustafa Şah ve Zekai Altan, Kıbrıs mutfak kültürünü konu alan kısa parodi, mani ve atışmalardan oluşan tiyatral gösterilerini sahneleyecek. Etkinlik, saat 15.00’te başlayacak Yağmur Özerem Trio’nun klasik ve folklorik canlı müzik performansıyla sürecek.

Gastro Show Girne’nin geleneksel Kıbrıs mutfağını tanıtmak, unutulmaya yüz tutmuş yerel lezzetleri yaşatmak ve kentte gastro-turizmini geliştirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.