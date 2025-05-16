Pınarbaşı’nda yangın: 5 adet hurma ile 1 adet zeytin ağaçları yandı

Pınarbaşı Muhtar Cemil Kanat Sokak’ta bir arazi içerisinde, muhtemelen elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşüp, alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, yaklaşık 6 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, 5 adet hurma ile 1 adet zeytin ağaçları ve yıkık halde bulunan bir evin çatı mertekleri yandı. Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraf: ARŞİV