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  3. Pınarbaşı’nda yangın: 5 adet hurma ile 1 adet zeytin ağaçları yandı
Pınarbaşı’nda yangın: 5 adet hurma ile 1 adet zeytin ağaçları yandı

Pınarbaşı’nda yangın: 5 adet hurma ile 1 adet zeytin ağaçları yandı

Pınarbaşı Muhtar Cemil Kanat Sokak’ta bir arazi içerisinde, muhtemelen elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşüp, alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

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Pınarbaşı Muhtar Cemil Kanat Sokak’ta bir arazi içerisinde, muhtemelen elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşüp, alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, yaklaşık 6 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, 5 adet hurma ile 1 adet zeytin ağaçları ve yıkık halde bulunan bir evin çatı mertekleri yandı. Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraf: ARŞİV

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