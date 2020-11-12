Peyzaj Mimarları Odası: ‘Maraş parkından bilgimiz yok’

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Peyzaj Mimarları Odası Başkanı, asker kontrolündeki kapalı Maraş için planlanan “park” projesinden hiçbir üyelerinin haberi olmadığını açıkladı.

Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nevter Zafer Cömert, ziyarete açılan Kapalı Maraş’ta yapılan park konusunda yetkilileri uyardı.

“Yapılan Park, atıl ve tehlike saçacak mekâna dönüşecek” diyen Cömert, Mağusa’da 46 yıldır kapalı kalan ve geçtiğimiz haftalarda halkın ve turistlerin ziyaretine açılan bu bölgedeki her yapılaşmanın, bölgenin karakterine uygun olması gereğine dikkat çekti.



Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nevter Zafer Cömert, oda olarak gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Maraş’ın girişinde inşası halen devam eden ve 15 Kasım’da açılışı planlanan, park olarak da adlandırılan ve piknik yapılması düşünülen bölge normal şartlarda, kent içerisinde tasarlanan parklar gibi kentin yaşam biçimine ve kentlinin ihtiyacına uyumlu düzenlenmelidir.

Kentlinin bu parklara kendilerini ait hissetmeleri için yapısal ve bitkisel tasarım elemanlarının kent kimliğini bozmayacak biçimde düşünülmesi gerekmektedir. Piknik eylemi ülkemizde mesire yerlerinde, izni resmi kurumlarca verilmiş orman alanları veya deniz kenarları yapılmaktadır. Kent içi kullanımda piknik alanları kültürel yapımız gereği uygun değildir.

Kapalı Maraş’ta planlanan parkın da bir süre sonra atıl ve tehlike saçacak bir mekâna dönüşeceğini kaydeden Cömert, şöyle devam etti:

“Mesleki açıdan, KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı hiçbir üyemizin bu süreç içerisinde bulunmadığını belirtmek isteriz. Önerilecek veya tasarlanacak parkların yasa gereği KTMMOB altındaki meslek odalarına üye olan meslektaşlar tarafından yapılması gerekiyor. Konuyu tüm halka ve yetkili kurumlara hatırlatmak isteriz.”

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