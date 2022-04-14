“Pestisit kitleri geldi, analizler yapılmaya başlandı”

Yerli ve ithal sebze-meyveye yapılan ve 4 Nisan’dan bu yana durdurulan pestisit analizleri bu sabahtan itibaren yapılmaya başladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, pestisit kitlerinin dün akşam adaya geldiğini ve bu sabahtan itibaren testleri kullanılmaya başlandığını açıkladı.

Hatırlanacağı üzere yerli ve ithal sebze-meyveye yapılan pestisit analizleri 4 Nisan tarihinde durdurulduğu belirtilmişti.

Devlet Laboratuvarı Müdürü Doğuş Elmas, hammaddeye ulaşım sıkıntısı yaşandığını kaydetmiş, bu sıkıntı nedeniyle yerli ve ithal ürünlerine yapılan pestisit analizlerine ara verildiğini açıklamıştı.

Analizlerde kullanılan ‘standartların’ adaya Mayıs başında ulaşılacağı 3 firma tarafından Devlet Laboratuvarı’na bildirilmiş, konu Meclis’in de gündemine taşınmıştı.

“Sebze ve meyveye denetim yapılamayacak”

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