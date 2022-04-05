“Sebze ve meyveye denetim yapılamayacak”

Ayşe GÜLER

Yerli ve ithal sebze-meyveye yapılan pestisit analizleri durdu.

Analizlerde kullanılan ‘standartların’ adaya Mayıs başında ulaşılacağı 3 firma tarafından Devlet Laboratuvarı’na bildirildi.

Daire Müdürü Doğuş Elmas, dün itibariyle pestisit analizlerine ara verildiğini doğruladı.

İthal olarak adaya gelecek sebze ve meyveye Türkiye’deki kontrol laboratuvarlarında analizlerin yapılacağını belirten Elmas, yerli üretim denetiminin ise 1 ay boyunca yapılmayacağını açıkladı.

Yaşanan gelişme, gıda güvenliğini sorgulatsa da Daire Müdürü Elmas, endişeye gerek olmadığını savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Elmas, ithal ürünlere Türkiye’deki kontrol laboratuvarlarında analizlerin yapılıp, adaya ulaşacağına yönelik de bilgi verdi.

Devlet Laboratuvarı Müdürü Doğuş Elmas:

“Hammaddeye ulaşım sıkıntısı yaşanıyor”

Devlet Laboratuvarı Müdürü Doğuş Elmas, hammadde sıkıntısı nedeniyle yerli ve ithal ürünlerine yapılan pestisit analizlerine ara verildiğini açıkladı, 3 firmadan alınan bilgiye göre; denetimde kullanılan ‘standartların’ Mayıs ayı başında ülkeye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Yerli üretimle ilgili denetim olmayacağını açıklayan Elmas, “Yerli üretim zaten tarladan yetişiyor” şeklinde konuştu.

Elmas, “Türkiye üzerinden ürünler geliyor. Orada kontrol laboratuvarlarında analizler yapılıp, adaya gelecek” dedi.

“Dünyadaki krizden dolayı hammaddeye ulaşım ve nakliye sıkıntısı yaşanıyor” diyen Elmas, “3 firma bize gecikme yaşanacağına bildirildi” şeklinde konuştu.

“2016’da da benzer durum yaşandı”

2016 yılında laboratuvar yangının da benzer bir durum yaşandığını ifade eden Elmas, o dönemde de iki ay analiz yapılamadığını söyledi.

Elmas, “O dönemde de şu an uygulanan prosedür uygulandı” dedi.

Endişeye gerek olmadığını dile getiren Elmas, “Türkiye’den gelecek sertifikalarla adaya girecekler. Birçok yiyecek içecek gıda bu şekilde adaya giriyor” şeklinde konuştu.