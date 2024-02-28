Peki ya Meray Dürüst?

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık’ın görevden alınmasına karşın, aynı soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Çalışma Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst’ün görevine devam etmesi dikkat çekti.

Meray Dürüst de, Çelebi Ilık gibi “Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden usulsüz şekilde yüksek lisans diploması aldığı” suçlamasıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış, tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Konuyu gündeme getiren Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne yönelik “daha neyi bekliyorsunuz?” sorusunu sordu, “beş gün önce tutuklanan, mahkeme kararıyla üç gün tutuklu kalan ve şu anda hakkında polis soruşturması devam eden bakanlık müdürünün, görevden uzaklaştırılması gerek” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, “Yoksa sahte diploma DP’li bürokratla ilgili olunca başka, UBP’li bürokratla ilgili olunca başka mı davranacaksınız?” sorusunu sordu.

Meray Dürüst “Sahte Belge Düzenlemesini Tahrik Etme” ve “Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamalarıyla tutuklanmış, polis; “FF” olan; yani, kaldığı ders notlarının okulda eğitim görevlisi olmayan şahıslar tarafından değiştirildiğini tespit edildiğini açıklamıştı.

Çelebi Ilık hakkında da aynı suçlamalarla dava açılmış, polis; Ilık’ın 17 Ekim 2022 tarihinde işletme yönetimi yüksek lisansa öğrenci kaydının yapıldığını, derslere girmediği ve sınavları geçmediği halde 19 Haziran 2023 tarihinde, sisteme tüm derslerinde başarılı olduğu yönünde kayıt yapılarak yüksek lisans diploması hazırlandığının tespit edildiğini söylemişti.