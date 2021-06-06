Peker’in videolarını “yüksek eğitimli” grup daha çok izliyor

MetroPOLL Araştırma, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündem yaratan videolarına ilginin yaş ve eğitim düzeyine göre dağılımını inceleyen bir anket yayınladı.

Kıbrıs’ın da Kutlu Adalı Cinayeti ve uyuşturucu bağlantıları ile yer aldığı videoları, eğitim durumu yüksek kesimler daha çok izliyor.

MetroPOLL Araştırma’nın sahibi Özer Sencar’ın duyurduğu ankete göre Peker’in videolarını izleyenlerin yaşa göre dağılımında belirgin bir fark yok.

Ancak videoları izeleyenlerin eğitim düzeyine bakıldığında keskin bir fark göze çarpıyor. Videoların tümünü izleyenlerde en düşük oran yüzde 18’le ortaokul mezunu ve altı eğitim düzeyinde. En yüksek oran üniversite ve üstü grupta yer alıyor.

Videolardan haberi olmayanların yarısı ortaokul ve altı mezunu. Bu grupta en az oran yüzde 14,5’le üniversite mezunu ve üzeri eğitim düzeyindekiler.