PCR testi kararı Güneyde yankı buldu

Kuzey Kıbrıs makamlarının Kıbrıs'ın gündeyinden Kuzeye geçişlerle ilgili düzenlemelerine tepkiler Kıbrıs Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesi “Sınır Kapıları Alt Üst- Kıbrıslı Türkler İlk Önce Kapattılar, Gece de Açtılar” başlıklarıyla ilk sayfadan yer verdiği haberinde, Kuzey Kıbrıs makamlarının kararının geçiş noktalarının kapanmasına yol açtığını ancak gelen tepkiler yüzünden geçiş kapılarının dün gece açıldığını iddia etti.

Kuzey Kıbrıs makamlarının başlangıçta Kıbrıs'ın kuzeyine geçişlerde 24 saatlik negatif PCR testi gerektiğine kararının geçiş noktalarının kapanmasına ve Pirgo-Dillirga sakinleri arasında ciddi problemlere yol açtığını yazan gazete, Pirgo-Dillirga sakinlerinin kuzeyden Lefkoşa’ya gidiş gelişlerinin bir kez daha kesildiğini belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ise buna tepki olarak Pirgo üzerinden Erenköy’e personel ve malzeme taşınmasına izin vermeyeceğini açıklaması üzerine Kuzey Kıbrıs makamlarının 72 saatlik negatif PCR testinin geçerli olacağını açıkladığını öne sürdü.

Gazete iç sayfadan “72 Saatlik PCR Testine Geri Döndüler- İşgal Bölgelerine Gidiş Gelişlerle İlgili Kararlarını Değiştirdiler” başlıklı haberinde ise, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişimde bulunduğunu, öte yandan Sağlık Teknik Komitesi üyelerinin de dün temasta bulunduğunu belirtti.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı’na dayandırılanı haberde, Kuzey Kıbrıs makamlarının dün gece Kuzey’e geçişlerde son 24 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi gerektiğine dair kararını değiştirdiği ve dün gece yarısından itibaren sürenin 24 saatten 72 saate yükseltildiği kaydedildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin konuyla ilgili olarak BM nezdinde girişimde bulunduğunu ve BM’nin de Kuzey Kıbrıs makamlarıyla temasa geçtiğini kaydeden gazete, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyelerinin de konuyu dün öğlen telekonferans aracılığıyla komitenin Kıbrıslı Türk üyelerinin gündemine getirdiklerini belirtti.

Gazeteye göre, İki Toplumlu Sağlık Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu dün gerçekleştirdikleri telekonferans sonrasında Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, bu kararla birlikte meydana gelen problemleri ortaya koyduklarını ve son 24 saat içerisinde yapılmış test sunumunun mümkün olmadığını izah ettiklerini ifade etti.

Filaktu, komitenin Kıbrıs Türk üyelerine, bu laboratuvar analizinin bu kadar sık yapılması için zaman olmayacağını söylediklerini de ekledi.

Politis gazetesi ise “Sahte Devlet En Nihayet Kararını Değiştirdi” başlıklı haberinde, gerek Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, gerek Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlığının ısrarlı çabalarının ardından, Kuzey Kıbrıs makamları tarafından geçen Pazartesi sabahından bu yana geçiş noktalarında uygulamaya konan yeni direktifin dün gece geç saatlerde değiştirilmesinin mümkün olduğunu ileri sürdü.

24 saatten az bir süreliğine Kıbrıs'ın kuzeyine yapılacak geçişlerde 24 saatlik negatif PCR testi sunulmasına dair kararın artık geçerli olmadığını iddia eden gazete, BM’nin, bizzat Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis tarafından da yapılan çaba ve baskıların sonuç verdiği konusunda bilgilendirmede bulunduğunu öne sürdü.

Pirgo sakinlerinin KKTC aracılığıyla sınır kapılarından geçmek için, geçen Pazar gününe kadar geçerli olduğu gibi, 72 saatlik negatif PCR testi sunmaları gerekeceğini kaydeden gazete, bu gelişmenin Lefkoşa’daki işlerine gitmek için her gün sınır kapılarından geçmek isteyen bölge sakinlerinin yanısıra tedavi için Lefkoşa’ya gidenlere de kolaylık sağlayacağını ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Dillirga Bölgesine Rahatlama- 24 Saatlik PCR Testi Kararı En Nihayet İptal Edildi” başlıklı haberinde, Kuzey Kıbrıs makamlarının geçiş noktalarında bugüne kadar geçerli olan 72 saatlik negatif PCR testi yerine 24 saatlik negatif PCR testi isteme kararının, dün akşam en sonunda iptal edildiğini öne sürdü.

Pirgo Muhtarı Nikos Klenathus açıklamasında “kararın saçmalığının altını çizerek, Kıbrıslı Türklerin güneye geçtiğimiz Haziran ayında yapılmış testlerle geçtiklerini ve Kıbrıslı Rumlar aleyhinde ayrımcılık yapıldığını” öne sürdüğünü iletti.

Gazete (haftada 3 kez gerçekleşen) Kıbrıslı Türklerin haftada 3 kez gerçekleştirdikleri Yeşilırmak kapısından Erenköy’e geçişlerine dün izin verilmediğini ve bunun bölge sakinleri tarafından 24 saatlik test talebinin iptal edilmesi için bir baskı göstergesi olarak yorumlandığını aktardı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise gazeteye açıklamasında, Kuzey Kıbrıs makamlarının yeni isteğinin olumsuz bir gelişmeden ibaret olduğunu öne sürdü.