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Sağlık Bakanlığı: “PCR testleri durduruldu”

Sağlık Bakanlığı: “PCR testleri durduruldu”

Sağlık Bakanlığı, “aşırı yoğunluk ve talepten dolayı, kapasitenin üzerine çıkılması sebebiyle, ülke genelinde yapılan PCR testlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu” açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, “aşırı yoğunluk ve talepten dolayı, kapasitenin üzerine çıkılması sebebiyle, ülke genelinde yapılan PCR testlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu” açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, vakaların hız kesmeden arttığını, bugün daha da artış beklendiğini söyleyerek, vatandaşlara evde izole olma çağrısında bulundu. Pilli, “Lütfen herkes evlerinde izole olsun. Bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır. Bulaş yükselişle artmaya devam etmektedir” dedi.

Sağlık Bakanlığı, ikinci bir açıklama yaparak test alanlarında bulunan kişilerin PCR testlerinin yapılacağının ancak yeni kayıt alınmayacağını duyurdu.

Bakanlığının çaıklaması şöyle: "Şu an itibariyle Lefkoşa  Fuar Merkezi, Güzelyurt  ve Girne'de  PCR test  alanlarında bulunanların testleri yapılacak ancak yoğunluktan dolayı yeni  kayıt alınmayacaktır".

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