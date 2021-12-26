Paylaşım Bakkalı hizmet vermeye başlıyor

Lefkoşa’da yarından itibaren hizmet sunmaya başlayacak olan Paylaşım Bakkalı, geçici yoksulluk yaşayan Lefkoşalılara bir yandan temel gıda ürünleri sağlaması, bir yandan da destek alan bireylerin sosyal hizmet uzmanı yönlendirmesiyle güçlendirilmesi hedefleniyor.

Paylaşım Bakkalı’nın yarından itibaren hizmet sunmaya başlayacağını açıklayan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Birimiz tok, birimiz aç olmaz” diyerek çıktıkları yolda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Lefkoşalının desteği ile ilerleyeceklerini ifade etti.

“Bu şehir paylaşmayı da dayanışmayı da iyi bilir ve Paylaşım Mutfağı bunun en somut, en güzel örneğidir” diyen Harmancı, Paylaşım Bakkalı’nın başlangıç sermayesinin kısmen devam etmekte olan Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında Avrupa Birliği katkısıyla, kısmen bireysel bağışçıların desteğiyle, kısmen de LTB’nin öz kaynaklarıyla karşılandığını aktardı.

Harmancı, TUTDER ve bazı marketlerle hali hazırda iş birliği konusunda çok olumlu iletişimleri olduğunu, detayların önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade ederken, “sürdürülebilirliği de el birliğiyle sağlayacağız” dedi.

Gıda paketi başvuruları mesai saatinde alınıyor, online katkı sağlanabiliyor

LTB’den yapılan açıklamaya göre, gıda desteği başvuruları mesai saatleri içinde 0548 852 0582 numaralı telefondan arayarak veya mesaj yoluyla yapılabilecek. İhtiyaçlı ailelere ulaştırılmak üzere gıda paketi alarak katkı koymak isteyen yurttaşlar, https://katki.paylasimmutfagi.com/ adresinden paylaşıma destek olabilecek.