Paşaköy’de ölümlü iş kazası

Paşaköy’de, saat 13:30 sıralarında Ağıllar bölgesinde bulunan M.Ş.(E-50)’ye ait ağılda çalışmakta olan 27 yaşındaki Ali Mohsin, traktörün arkasında monteli bulunan ve rulo balya taşımak maksadıyla kullanılan kovayı kaldırmak için kovanın kolunu kendisine doğru çektikten sonra kovanın yukarıya doğru kalkması sonucu, Ali MOHSIN traktörün arka çamurluklarını birbirine bağlayan profil demir arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen M.Ş. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.