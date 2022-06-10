“Parktaki çocuğu ‘yemiş alacağım’ diyerek kandırdı, cinsel saldırıda bulundu”

Parktaki çocuğu “yemiş alacağını” söyleyip kandırarak cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan zanlının 5 farklı iş yerinden para ve alkollü içki çaldığı tespit edildi. Mahkeme, zanlının 6 gün süreyle soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

“Çocuğun Cinsel Dokunulmazlığını İhlal ve Alıkoyma”, “Çocuğun Cinsel İstismarı”, “Cinsel Saldırı”, “Dükkân Açma”, “Sirkat” suçlarından tutuklanan zanlı N.N. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, 6 Haziran tarihinde, saat 19.00 ile 20.30 saatleri arasında Lefkoşa’daki çocuk parkı içerisinde oynamakta olan 8 yaşındaki kız çocuğunu “kendisine yemiş alacağını” söyleyip kandırarak “ailesinin rızası dışında alıkoyduğunu ve cinsel saldırıda bulunduğunu” belirtti.

Polis, zanlının 7 Haziran tarihinde tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tespit edilmesine müteakip yapılan soruşturma esnasında toplamda 5 farklı iş yerine girerek farklı miktarlarda para ve alkollü içkileri de sirkat ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.