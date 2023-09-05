"Parkta Güzel Bir Gün" Girne’de sahnelendi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun 'Parkta Güzel Bir Gün' oyunu dün Girne’de sahnelendi.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, oyun 'Girne Arkın Group Fest 23' programı dahilinde, Ramadan Cemil Meydanı'nda, saat 20:30'da ücretsiz olarak seyirci ile buluştu.

Oyun sonunda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sanatçılara çiçek ve plaket verdi. Kieran Lynn’nin yazdığı ve Kıymet Karabiber’in yönettiği oyunda; Melihat Melis Günalp, İzel Seylani ve Aytunç Şabanlı rol alıyor.