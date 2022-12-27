Parka götürdükleri şahsı darp eden zanlılar tutuksuz yargılanacak
“Zorla İnsan Kaçırma”, “Ciddi Darp” ve “Tecavüzkar Alet Taşıma” suçlarından tutuklanan zanlılar N.B., M.S. ve M.K. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
“Zorla İnsan Kaçırma”, “Ciddi Darp” ve “Tecavüzkar Alet Taşıma” suçlarından tutuklanan zanlılar N.B., M.S. ve M.K. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkeme, zanlıların teminatla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
Mahkemede olayı aktaran polis memuru Şefik Karabardak, zanlıların “akrabalarını alay ettiği” gerekçesiyle M.H. isimli kişiyi Lefkoşa’daki Çağlayan Parkı’na götüren zanlıların, söz konusu kişiyi darp edip sopa gösterdiklerini aktardı.
Polis, zanlılar aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.
Polis, etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların mahkemenin uygun gereceği bir temirata bağlanmalarını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit taminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200 Biner TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.