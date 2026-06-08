“Parçalayanım... Parçalarım” KSTÜ’de sahnelendi

Abdullah Öztoprak tarafından kaleme alınan, yönetilen ve sahnelenen “Parçalayanım... Parçalarım” adlı tek kişilik performans, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) izleyiciyle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, dram türündeki oyunun savaşın yıkıcı etkilerini, çocukluk döneminde yaşanan olumsuzlukları ve hayatta kalma mücadelesini psikolojik bir analiz çerçevesinde sahneye taşıdığı belirtildi.

Oyun hakkında bilgi veren Abdullah Öztoprak, eserin 1974 yılında yaşanan gerçek bir olaydan esinlenerek hazırlandığını belirterek, müzik ve performans sanatlarını bir araya getirdiğini söyledi.

Savaş, travma ve barış temalarının işlendiği oyunda toplumsal hafızaya barış odaklı bir anlatımla dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade eden Öztoprak, etkinliğe ev sahipliği yapan KSTÜ’ye teşekkür etti.

KSTÜ Genel Sekreteri Cenk Paşa da akademik gelişimin, sanatın ve tiyatronun dönüştürücü gücüyle tamamlandığını belirterek, tiyatronun insanı anlama becerisini, toplumsal hafızayı ve entelektüel derinliği besleyen önemli unsurlardan biri olduğunu kaydetti.

Paşa, Abdullah Öztoprak’ın “Parçalayanım... Parçalarım” adlı eserine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, sanatçıya ve oyunun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.