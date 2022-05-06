“Para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini sağlayarak fuhuşa zorladılar”

Lefkoşa’da meydana gelen “Fuhuşa teşvik ve benzeri” suçlardan tutuklanan iki kişi mahkemeye çıkarıldı.

Polis, iki zanlının, arkadaşını para karşılığı tespit edilemeyen şahıslarla cinsel ilişkiye girmesini sağlayarak fuhşa teşvik ettiklerini belirtti.

Zanlılar N. B. M. ve E. A. mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Soner Şaban, gelişmeleri aktardı. Polis, Polis, 06 Mart ve 04 Mayıs 2022 yılı içerisinde Lefkoşa'da, zanlı N.B.M. ve zanlı E. A.’nın, Lefkoşa’da sakin arkadaşları D. C.A.'yı para karşılığında muhtelif zamanlarda henüz tespit edilemeyen şahıslarla cinsel ilişkiye girmesini sağlayarak fuhşa teşvik ettiklerini belirtti, 2 zanlının da tutuklandığını anlattı. Polis, aynı gün zanlıların kalmakta oldukları Girne adresindeki ikametgah Polis ekibince arandığını ve yapılan aramalar sonrasında kanuna aykırı herhangi bir şey bulunamadığını belirtti. Meselenin ciddi bir mesele olduğunu anlatan Polis, tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlıların aleyhine 3 gün daha tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.