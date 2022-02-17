"Para karşılığı akademik unvan dağıtılıyor"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs’ın kuzeyinin “para karşılığı sahte akademik unvan dağıtan bir yer” durumuna geldiğini iddia ederek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile YÖDAK’ı göreve çağırdı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, bilimsel dergi yayınlamak ve bilimsel faaliyet yapma amacıyla “KKTC Şirketler Mukayyitliği”nin ismi ile “para karşılığı belge veren ve sahte bilimsel dergilerde yayın yapılmış gibi” gösteren kuruluşların isimlerini deşifre edeceklerini söyledi.

Elcil, “bilimsel yayın yapan dergi” adı altında faaliyet gösterip, para karşılığı akademik unvan dağıtan şirketleri gündeme getirmenin şart olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“23 üniversitenin faaliyette olduğu, 13 tanesinin de izin alıp faaliyet göstermek için beklediği Kıbrıs'ın kuzeyi, para karşılığı sahte akademik unvan dağıtan bir yer durumundadır. Para karşılığı bilimsel yayın ve akademik unvan dağıtmak, ‘üniversiteler adası’ denilen bu yapının eğitim kalitesinin ne olduğunu ortaya koymaktadır. ‘Tanınmamışlığın avantajını kullanmak’ tam da bu demektir.”