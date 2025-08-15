Papanastasiu: Great Sea Interconnector üst düzey önceliğimiz

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Kıbrıs’ın güneyi ile Yunanistan arasında deniz altından döşenecek kablolar aracılığıyla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin üst düzey öncelikleri olduğunu açıkladı.

Politis gazetesinin haberine göre Milletvekili İrini Haralambidu’nun konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Papanastasiu, hükümetin Kıbrıs’ın güneyinin diğer ülkelerle elektrik bağlantısı sağlamasını mümkün olduğunca ileri götürmeye çalıştığını, çünkü bu bağlantıların birçok fayda sağlayacağını söyledi.

Habere göre Papanastasiu, bu bağlantıların elektrik sistemindeki beslenmeyi güvence altına alacağını, elektrik kesintilerini azaltacağını, yenilenebilir enerji kaynakları vasıtasıyla daha fazla üretim yapılmasını sağlayacağını, hava kirliliğini azaltacağını ve sınırlar arası elektrik ticaretini kolaylaştırarak rekabet edilebilirliği artıracağını kaydetti.

Papanastasiu, Kıbrıs’ın güneyi ile İsrail arasında GSI projesi hayata geçirilmeden elektrik bağlantısı için herhangi bir ikili anlaşma imzalamayacağını ve GSI projesinin, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru’na (IMEC) katılması halinde jeostratejik boyut kazanacağını belirtti.

Habere göre Papanastasiu, bu çerçevede GSI projesinin Avrupa piyasalarını Orta Doğu ve Asya ağlarıyla bağlayacak enerji köprüsü olabileceğine işaret etti.