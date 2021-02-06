Pandemi’nin resmi: 40 otelde, 3 bin 86 kişi

Ayşe GÜLER

Yerel bulaş ülkede ‘rekor’ seviyeye ulaştı. 140 yatak kapasiteli Pandemi Hastanesi’nde sınırlı sayıda yer kaldı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Nöroloji Servisi, dün yeniden pandemi servisi olarak hizmet vermek için dezenfekte edilerek, hazır hale getirildi.

COVID-19 ile mücadelede ‘karantina’, ‘temaslı’ ve ‘pandemi’ olmak üzere 3 ayrı şekilde hizmet veren toplam 40 otelde şu anda 3 bin 86 kişinin bulunduğu kayıt altına alındı.

Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre; 22 otelde ise, bin 800 kişi karantinada.

12 temaslı otelinde 800 kişi bulunurken, pozitif vakaların bulunduğu toplam 6 oteldeki vaka sayısı yaklaşık 486.

Öte yandan ülke genelindeki 10 günlük ‘tam kapanma’ kararı dün başlarken, uzmanlar korkutucu boyuta ulaşan vaka sayılarının önümüzdeki günlerde daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç, Ayaktan Tanı Pandemi Merkezi’nin dolduğunu, Acil Durum Hastanesi’ndeki yatak kapasitesinin de çok sınırlı sayıda kaldığını açıkladı.

Özgeç, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Nöroloji Servisi’nin de pandemiyle mücadele noktasına dönüştürüleceğini söyleyerek, burada da 11 oda bulunduğunu, maksimum 22 kişinin yatışının yapılabileceğini dile getirdi.

UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Moleküler Mikrobiyolog Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar, korkulacak bir durumda olunduğunu söyledi, hastalığın ilerleyiş seyrine bakıldığında mutasyonlu virüs gelmesinin mümkün olduğunu açıkladı.

COVID-19’un agresif şekilde seyrettiğini ve ciddi vaka artışı olduğunu dile getiren Volkan, ‘mutasyonlu virüs’ tespit edilmesi halinde çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Çınar, 10 günlük kapanma kararının oldukça geç alındığına işaret ederek, bu kararın da yeterli olmayacağını vurguladı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem, Acil Pandemi Hastanesi’nin dolma noktasına geldiğini, yatak kapasitesinin ise azaldığını söyledi.

Hastaların artık daha kötü durumda geldiğine de vurgu yapan Özcem, “Özellikle genç hastaların hepsi hastalığı ağır seyrediyor ve hastaneye yatırılma bulguları taşıyor” dedi.

Pandemi otellerinde durum ne?

Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre; şu anda ülkede 22 karantina oteli bulunuyor.

Bu otellerde toplamda bin 800 kişi 14 günlük karantina sürelerinin dolmasını bekliyor.

Temaslı bireylerin kaldığı otel sayısı ise 12. Bu otellerde ise 800 kişi kalıyor.

COVID-19 testi pozitif çıkan kişilerin kaldığı 6 otel var. Bu otellerde 486 pozitif vaka var.

Güzelyurt’ta karantina oteli yok. Mağusa ve Güzelyurt’ta pozitif otel yok.

DOKTORLAR NE DEDİ?

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç:

“Acil Durum Hastanesi’nde sınırlı yatak kaldı”

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç, ciddi ve kötü bir durumla karşı karşıya olunduğunu söyledi, 45 yatak kapasiteli Ayaktan Tanı Pandemi Merkezi’nin dolduğunu, 100 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanesi’ndeki yatak kapasitesinin de çok sınırlı sayıda kaldığını açıkladı.

Özgeç, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Nöroloji Servisi’nin de pandemiyle mücadele noktasına dönüştürüleceğini söyleyerek, burada da 11 oda bulunduğunu, maksimum 22 kişinin yatışının yapılabileceğini dile getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Özgeç, pandemiyle mücadelede yeni bir plana geçilmesi gerektiğini de ifade ederek, “15’li rakamlardan 80’li rakamlara çıktık. Durum son derece ciddidir. Alınamayan kararlar, doğru denetimlerin yapılmaması durumu bu raddeye getirdi” şeklinde konuştu.

Yeni PCR cihazı alınıp, yeni bir ekibin oluşturulmasının önemine değinen Özgeç, test kapasitesinin de artırılması gerektiğini kaydetti.

Özgeç, dünya ülkelerinde kullanılan yeni hızlı antijen testi olduğundan da bahsederek, ülkeye getirilmesi halinde test kapasitesinin artacağını söyledi.

Bununla birlikte sağlık personelinin güçlenmesi gerekliliğine de işaret eden Özgeç,

“Tam kapanmayı yapsak bile hastalığın kuluçka süresi var. Yeni pozitif vaka olacak” diyen Özgeç, vakaların bir süre daha artması ardından da sabitlenerek, düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Özgeç, bunun ancak gerçek kapanma olup, denetimlerin artması halinde başarılabileceğini de ifade etti.

UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Moleküler Mikrobiyolog Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar:

“Mutasyonlu virüsün gelmesi mümkün”

UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Moleküler Mikrobiyolog Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar, korkulacak bir durumda olunduğunu söyledi, hastalığın ilerleyiş seyrine bakıldığında mutasyonlu virüs gelmesinin mümkün olduğunu açıkladı.

COVID-19’un agresif şekilde seyrettiğini ve ciddi vaka artışı olduğunu dile getiren Volkan, ‘mutasyonlu virüs’ tespit edilmesi halinde çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Çınar, 10 günlük kapanma kararının oldukça geç alındığına işaret ederek, bu kararın da yeterli olmayacağını vurguladı.

Virüsün kuluçka süresinin 14-21 gün arasında olduğunu ifade eden Çınar, “Bugün bir kişi virüse yakalansa dahi, 2-3 haftalık süreçte ancak görebiliri. 10 gün yeterli olmayacak. Daha da uzaması gerekir” şeklinde konuştu.

Çınar, önlemlerin vakaların bu şekilde artmadan alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Selin Bardak Özcem:

‘Gelen hastaların hepsi yatırılacak durumda… Genç hastalar kötü seyrediyor’

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem, Acil Pandemi Hastanesi’nin dolma noktasına geldiğini, yatak kapasitesinin ise azaldığını söyledi.

Hastaların artık daha kötü durumda geldiğine de vurgu yapan Özcem, “Özellikle genç hastaların hepsi hastalığı ağır seyrediyor ve hastaneye yatırılma bulguları taşıyor” dedi. Hastaların sayısı arttıkça personel sıkıntısının da yaşandığını kaydeden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem, hasta arttıkça başka bölümlerden doktor ve hemşire kaydırıldığını,hastanenin de bazı bölümlerinin açılmasının söz konusu olduğunu söyledi.