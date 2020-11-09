Pandemide ‘zorunlu kortej’

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 bulaşının okullarda görülmeye başladığı bu dönemde KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü kapsamında çocukların toplu katılımının olacağı kortejli kutlama yapıyor.

Bakanlık tüm Lefkoşa İlkokul, Ortaokul, Lise, Kolej, Meslek Lisesi ve Özel Okul Müdürlerine gönderdiği yazılı genelgede; 13 Kasım Cuma günü saat 10.00’da KKTC’nin kuruluşunun 37’nci kuruluş sebebi ile 15 Kasım Cumhuriyet Korteji’ne tüm okulların katılımın ‘zorunlu’ olduğunu duyurdu.

Okullara gönderilen genelgede ayrıca tüm okullardan 20 kız, 20 de erkek öğrenci katılımının gerektiği ifade edildi.

Düzenlenecek olan kortejde tüm okulların sabah bakanlık önünde toplanacağı, kortejin buradan hareket ederek Meclis önünden geçip, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gidileceği belirtildi.

Kortejde öğrencilerin şiir okuması, konuşmalar, folklor gösterisi ve Bakan konuşması da yer alacak.

Yapılan açıklamanın sonunda ise salgın çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulmasının zorunlu olduğu anımsatıldı.