“80 yaşındaki babam bize bakıyor. Ne zor el avuç açmak…”

Pandemi ile beraber işini kaybedenlerden biri de iki çocuk annesi 47 yaşındaki Ece Taneri Yoldaş… Aile desteği ile zorda olsa ayakta kalma mücadelesi verdiklerini söyleyen Yoldaş yaşadığı güçlüğü şöyle anlatıyor: “Bunu söylemek ne acı ama kızım burslu okuyor. Sırasında öyle zamanlar oldu ki ondan bile borçlandık”

“14 aydır kapalıyız ama tüm yükümlülüklerimizi aktif olarak yerine getiriyoruz.”

“Salgın hayatımızı değiştirdi... Eşim de, ben de işsiz kaldık dibe vurduk.”

Devrim DEMİR

Pandemi ile beraber işini kaybedenlerden biri de iki çocuk annesi 47 yaşındaki Ece Taneri Yoldaş. Bellapais (Beylerbeyi) köyünde 30 senelik baba mesleği el sanatları işini yürüten ancak 14 ay önce pandemi sürecinin başlaması ile dibe vurduklarını anlatan Yoldaş, “80 yaşındaki babam bize bakıyor. Ne zordur bu yaşta el avuç açmak” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Ece Taneri Yoldaş, eşinin casinoda çalıştığını, kendisinin de baba mesleğini yürüttüğünü ancak hem eşinin hem de kendisinin 14 aydır işsiz olduğunu söyledi.

“14 aydır kapalıyız ama tüm yükümlülüklerimizi aktif olarak yerine getiriyoruz”

47 yaşındaki Ece Taneri Yoldaş, turizm hizmetlerine yönelik Bellapais (Beylerbeyi) köyünde el sanatları dükkânı olduğunu, dede-baba yadigârı dükkânın varlığının 30 yıldır olduğunu kaydetti. Dükkânın 13 aydır kapalı olduğunu anlatan Yoldaş, “Bizim dükkânlarımız vakıflara bağlı bir işletme olduğu için yüzde 25 indirim de yine bizi bu süreçte kurtarmadı. Kapalı olmamıza rağmen, dükkânımızın aktif kirasını ve devlete olan tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorunda bırakılıyoruz” dedi.

Yoldaş: “Çekirdekten yetişme bir turizmciyim”

Baba mesleği işi yaptığını, dükkânlarının 30 senedir var olduğunu ifade eden Ece Taneri Yoldaş, “Ben daha ilkokula giderken, okuldan çıkar çıkmaz babamın yanına giderdim. Babamın isteği ile turizm bölümünü bitirdim” dedi.

Geçmiş yıllarda yaşanan krizler olmasına rağmen, mezun olduktan sonra acente işi ve araç kiralama işi de yaptığını ifade eden Yoldaş, baba-dede mesleğinin ele emeği göz nuru olduğunu söyledi.

2002-2009 yılları arasında inanılmaz iyi bir dönem olduğunu da anımsatan Yoldaş, “2009 yılından sonra bir gerileme başladı. Gelen turist portföyünde de azalma başladı. Ülkeye gelen yabancı turistler, devlet destekli geldikleri için bu yönden turizm işinde olanlar bu konuda çok muzdarip olduk. Gelen turist dükkânların yanına uğramadan gitti. 2015 yılında casino sektörünün büyümesi ile beraber müşteri profilimizde değişti. Belli başlı insanların gelip gitmesi ile iyi bir gelirimiz oldu. Bırakın ev geçindirmeyi, birikim bile yapıyorduk” sözlerini kullandı.

“Salgın hayatımızı değiştirdi... Eşim de, ben de işsiz kaldık dibe vurduk”

Salgın sürecini de değerlendiren Yoldaş, eşinin casino çalışanı olduğunu ve bir anda işsiz kaldıklarını, master yapan 24 yaşında bir kızları ve 8 yaşında bir oğulları olduğunu söyledi.

Ece Taneri Yoldaş, 2020 yılından bu yana hayatlarının çok değiştiğini anlatırken, “Bir anda hem ben, hem eşim işsiz kaldık. Benim dükkânımın çok iyi bir geliri olmasa da eşimle beraber dibe vurduk. 80 yaşında babam bize bakıyor ve ne zordur el avuç açmak…” ifadelerini kullandı.

“Kızımdan borçlandığımız günler var”

Doğma büyüme Kıbrıslı olduğunu ve devletin hiçbir katkısından da faydalanmadığını söyleyen Taneri, son 1 yıldır yaşatılan hiçbir şeyi KKTC’de emek veren çalışanların hak etmediğini söyledi.

Aile desteği ile zorda olsa ayakta kalma mücadelesi verdiklerini söyleyen Yoldaş, “Bunu söylemek ne acı ama kızım burslu okuyor. Sırasında öyle zamanlar oldu ki ondan bile borçlandık” dedi.

Tarihi bölgelerde ve etraflarında olan hiçbir esnafın devlet katkısından da faydalanmadığını sözlerine ekleyen Yoldaş, bin bir güçlükle toplamda bir kez bin 500 TL aldıklarını onu da aynı gün elektrik ve su faturalarına ödediklerini ifade etti.

“Turizmin şansı KKTC’de hiç olmadı… Binlerce emekçi bu ülkeden çekip gitti”

Son 1 yıl içinde hükümet edenlerin yaptığı faydalı bir şey olmadığını savunan Ece Taneri Yoldaş, “Son bir yılda yapılanlar kötünün de ötesinde oldu. Ben hiçbir zaman gemisini kurtaran kaptan olmadım. İyi kötü ailemizin desteğini görürken, bu desteği göremeyenler oldu. Bizden çok daha kötü durumda olanlara şahit olduk. Bu ülkede çok fazla emekçi adayı terk etmek zorunda kaldı. Kimse sahip çıkmadı, işlerini kaybettiler. Adada kalanlarda direniyor, evlerinin eşyalarını satanlar var çevremizde, ne acı, arabalarını satanlar var... Genel anlamda gidenler haricinde kalanları olsun, emekçileri korusunlar. Bu son bir yılda yapılanlar tamamen fiyasko” dedi.

“Her yer açılsa da en az 5 yıl sonra kendimize geliriz”

Ülkede gelinen noktada iş yerleri açılsa dahil, çok zor kendilerine geleceklerine vurgu yapan Ece Taneri Yoldaş, “Uçuşlar açılsa da, iş yerleri tümüyle açılsa da kendimize gelmemiz en az 5 yıl sürecek. Turizm KKTC’de hiç şanslı olmadı. Bu ülkede turizmin değeri hiç bilinmedi” şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Burçin Aybars