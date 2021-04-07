Turizm işçisi dertli: “Salgının tüm sıkıntısı işçiye yüklendi”

Pandemide geçim derdi

Kiralarını ödeyemeyen, evlerine ekmek götüremeyen, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan turizm çalışanları hükümet edenlerin soruna bir an önce el atmasını bekliyor.

37 yaşındaki Mehmet Bekir: “Son bir yılda 13 değil 3 maaş aldım. Çok ciddi ekonomik sıkıntılar içindeyiz.”

“Ailem bana bakıyor ve bu çok utanç verici bir his”

Devrim DEMİR

Salgının en büyük darbeyi vurduğu turizm sektöründe, işçiler çok zor durumda. Kiralarını ödeyemeyen, evlerine ekmek götüremeyen, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan turizm çalışanları hükümet edenlerin soruna bir an önce el atmasını bekliyor. Bir yıldan fazladır işsiz olan 37 yaşındaki turizm işçisi Mehmet Bekir YENİDÜZEN’e konuştu.

25 yıldır adada olduğunu 5 yıl önce yurttaşlık aldığını ifade eden Bekir, “Bu ülkeyi çıkılmaz bir hal içine sokan biri varsa oda Sağlık Üst Kurulu’dur” dedi.

Kıbrıs’ın güneyindeki tedbirleri de örnek gösteren Mehmet Bekir, “Komşumuz güneyde vaka sayıları KKTC’ye göre kat kat. Onlar pandemi boyunca 160 uçağa uçuş izni verirken, Nisan ayında bu sayıyı 240’a çıkardıklarını açıkladılar” ifadelerini kullandı.

Bekir: “Son bir yılda 13 değil 3 maaş aldım. Çok ciddi ekonomik sıkıntılar içindeyiz”

Ailesi ile beraber adaya 25 yıl önce geldiğini anlatan Mehmet Bekir 37 yaşında olduğunu beş yıl önce de yurttaşlık aldığını söyledi. Senelerdir turizm sektöründe çalıştığını söyleyen Bekir, 2020 yılı Mart ayından sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ve Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlarla turizmden ekmek kazanan binlerce kişinin ülkeden göçüne ve işsiz kalmalarına sebep olduğunu kaydetti.

Bekir, yaşadığı sıkıntıları şöyle aktardı:

“Dünyada ve ülkede bir salgının varlığının hepimiz farkındayız. Bu adada ülkeyi kaosa sürükleyen Sağlık Üst Kurulunun aldığı kararlar ülkeyi çıkılmaz hale soktu. Binlerce değil, on binlerce insan işsiz kaldı. Kimse evine ekmek götüremiyor, son 1 yıl içinde 13 maaş değil üç maaş aldık ve çok ciddi sıkıntılar yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.

“Ailem bana bakıyor ve bu çok utanç verici bir his”

Kıbrıs’ın güneyinde vakaların KKTC’ye göre kat ve kat daha fazla olduğunu ifade eden Mehmet Bekir, buna rağmen güneyde alınan tedbirlerin örnek alınması gerektiğini söyledi.

En kötü şartlarda bile güneyde günde 160 uçak inip kalktığına dikkati çeken Bekir, bunun Nisan ayında yüzlerce vaka olmasına rağmen 240’a çıkarıldığını ve bunun açıklandığını kaydetti. KKTC’de ise uçak sayısının vakaların az olmasına rağmen 4 olduğunu kaydeden Bekir, “Bir an önce işime geri dönmek istiyorum. Benim gibi yüzlerce mağdur turizm işçisi aynı şekilde bekliyor. Yaşım 37 ailemle kalıyorum, bir yıldır tüm ihtiyaçlarımı ailem karşılıyor. Bizim onlara bakmamız gerekirken, ailem bana bakıyor ve bu utanç verici bir his. Çok şeyler söylemek istiyorum, en kısa zamanda aldıkları yanlış kararlarla mağdur ettikleri bizleri işlerimize geri göndersinler” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: BURÇİN AYBARS