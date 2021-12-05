Pandemi sonrası Eskişehirde, Film Festivali heyecanı başladı

Murat OBENLER/ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 21.Uluslararası Eskişehir Film Festivali, Yunus Emre Kampüsü'deki Sinema Anadolu Salonu'nda düzenlenen törenle başladı. Kırmızı halı geçişiyle başlayan törende usta yönetmen Erden Kıral ile deneyimli oyuncu Nur Sürer'e festivalin onur ödülleri verildi. Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İletişim Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, rektör yardımcıları, akademisyenler,sanatçılar ile çok sayıda davetli katıldı.T.C.Kültür ve Turizm BakanlığıSinema Genel Müdürlüğü desteği ile gerçekleşecek festivalde 11 Aralık tarihine kadar Türkiye’nin de arasında olduğu 15 ülkeden kısa,belgesel,animasyon ve 20 ülkeden ise uzun metraj kurmaca filmler,atölye çalışmaları,söyleşiler sinemaseverle buluşacak.



Serter: “Çok heyecanlıyız. Türkiyede engelli farkındalık bölümü olan tek festivaliz”

Festivalde ilk konuşmayı yapan Festival Yönetmeni Doç.Dr.S.Serhat Serter pandeminin ağır şartları sonrasında sinemaseverler ile buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyerek tüm katkı koyan,destek veren kurum kuruluş ve sponsorlara teşekkür etti. 3 Aralık Dünya Engelli Farkındalık Günü’ne denk getirdikleri festival açılışı ile engelli insanların sorunlarına da dikkat çekmek istediklerini ve Türkiyede engelli farkındalık bölümü olan tek festivali olarak bu konuyla ilgili filmler de göstereceklerini kaydeden Serter, “Hitckock,”İyi filmlerin kusurları olur” demişti. İyi festivallerin de kusurları olur.” Diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Erdal: “Anadolu Üniversitesi çatısı altında festivalin 21’incisin tüm sinema severlerle tekrar buluşuyoruz”



Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Atatürk, Fellini ve Kurosawa’dan sözlerle ve sinema salonlarında yeniden buluşmayı uzun zamandır beklediklerini belirterek başladığı konuşmasında "Sinema, hayal ile yaşam arasında büyülü bir dünya. İnsanlık olarak son iki yıldır distopik bir filmin içinde gibiyiz. Tekrar salonlarda bir araya gelerek, onun bizlere açtığı pencereden insana, hayata bakmak için çok uzun zamandır bekliyoruz. Ne mutlu ki bugün, iki yıllık bir aranın ardından sinema sanatının hem ulusal hem de uluslararası alanlarda öne çıkan filmlerini, yönetmenlerini, oyuncularını ve akademisyenlerini Anadolu Üniversitesi çatısı altında bir kez daha birleştiren festivalin 21'ncisinde tüm sinema severlerle tekrar buluşuyoruz.Şenlik havasında bir festival bizleri,sizleri bekliyor." dedi.

Onur Ödülleri yönetmen Kıral ve oyuncu Sürer’e verildi

Festivali'n onur ödülleri bu yıl, Türk sinemasına; Bereketli Topraklar Üzerinde, Ayna, Dilan, Hakkari'de Bir Mevsim, Mavi Sürgün gibi eşsiz filmler kazandırmış usta yönetmen Erden Kıral ile oyunculuk kariyerine Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle başlayan Nur Sürer'e verildi. Sinemaya Emek ödülleri ise, bu yıl hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Beycioğlu ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tijen Par'ın oldu.

Sürer: “Üniversiteler her zaman şehrin dinamiklerini iyi anlamda değiştirir"

Onur ödülünü almak için sahneye çıkan Nur Sürer, "Öğrenciler her zaman benim için çok önemli oldu. Üniversiteler her zaman şehrin dinamiklerini iyi anlamda değiştirir. Eskişehirde Anadolu Üniversitesi de şehre güzellik,nitelik katan en iyi örneklerden biridir.Başkan Yılmaz Büyükerşen’in de sihirli dokunuları ile şehir çok güzel bir hale geldi.”dedi

Kıral: “Sinemada basitliğe erişebilmek hedefiyle filmler çektim”

Yönetmen Erden Kıral ise sinemada basitliğe erişebilmek hedefiyle filmler çektğini söyleyerek bu uzun yolculukta kendisine katkı koyan herkese teşekkür etti. Ödül için festivale ve üniversiteye de teşekkür eden Kıral insanın hem kendine hem de başkalarına karşı dürüst olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Festivalin açılış töreni Pedro Almadovar’ın “Parallel Mothers” filmiyle sona erdi.