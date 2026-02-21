Pahalılığın ateşi YAKIYOR

Berivan BABAHAN

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında kırmızı et fiyatlarındaki uçurum derinleşiyor. Aynı ada üzerinde iki farklı ekonomik sistemin etkisi, özellikle temel gıda ürünlerinde çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor.

Güneyden alınan et fiyatları ile kuzeydeki fiyatlar arasındaki fark neredeyse iki katına ulaşıyor. Kuzeyde kuzu eti raflarda 1200 TL’den satılırken, güneyde aynı ürünün 690 TL’ye (13,45 Euro) satışta olduğu görülüyor.

Fiyat farkı yalnızca kuzu etiyle sınırlı değil. Dana kıyma kuzeyde 1200 TL’den satılırken, güneyde 613 TL (11,95 Euro) seviyesinde raflarda yer alıyor. Dana biftek ve kuzu ciğerde ise aradaki farkın yüzde yüzün üzerine çıktığı dikkat çekiyor.

Kırmızı ette kuzey–güney makası açıldı: Kuzu eti güneyde 690 TL kuzeyde 1200 TL ÜRÜN KUZEY GÜNEY Kuzu Eti: 1200 TL 690 TL (13,45 Euro) Pirzola: 1200 TL 690 TL (13,45 Euro) D. Kıyma: 1200 TL 613 TL (11,95 Euro) D. Biftek: 1500 TL 819 TL (15,95Euro) K. Ciğer: 1000 TL 403 TL (7,85 Euro) *1 Euro: 51,33 TL kuru üzerinden hesaplanmıştır

Kuzu etinde fiyat farkı kiloda 510 TL

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında kırmızı et fiyatlarındaki fiyat farkı neredeyse yüzde yüze ulaştı.

1 Euro’nun 51,33 TL kuru üzerinden hesaplandığı tabloya göre, kuzu ve dana eti ürünleri kuzeyde neredeyse güneyin iki katı oranında fiyatlarla satılıyor.

Özellikle kuzu eti ve dana kıymada görülen fiyat farkı dikkat çekiyor. Kuzeyde kilosu 1200 TL’den satılan kuzu eti ve pirzola, güneyde 690 TL (13,45 Euro) seviyesinde. Aradaki fark yaklaşık 510 TL’ye ulaşıyor.

Dana ve ciğerde fark yüzde yüzün üzerinde

Dana ürünlerinde de tablo değişmiyor. Kuzeyde 1200 TL olan dana kıyma, güneyde 613 TL (11,95 Euro) olarak raflarda yerini alıyor. Dana biftek kuzeyde 1500 TL iken, güneyde 819 TL ’den (15,95 Euro) satılıyor.

En dikkat çekici farklardan biri ise kuzu ciğerde görülüyor. Kuzeyde 1000 TL olan fiyat, güneyde 403 TL (7,85 Euro). Aradaki farkın 597 TL ile yüzde yüzün üzerinde olduğu görülüyor. Öte yandan güneyde kuzu ciğerin kilo ile kuzeyde ise takım olarak satılması nedeniyle de fiyat farkının büyüdüğü görülüyor.

Genel tabloya bakıldığında, kuzeyde kırmızı et fiyatlarının güneydeki fiyatlara kıyasla ortalama yüzde 70 ila yüzde 100 arasında daha yüksek olduğu görülüyor.

Euro’nun, Türk Lirası karşısında 51.33 gibi bir rakamda olmasına rağmen, iki bölge arasındaki fiyat farkı ve alım gücü dikkat çekiyor.