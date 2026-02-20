“Direnmeye devam edeceğiz”

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin fiber optik düzenlemesini toplumun büyük bir kesiminin karşı çıkmasına rağmen pazartesi günü yeniden Meclis gündemine getirmeye hazırlandığını belirterek, yasaya karşı mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin söz konusu yasayı ısrarla ve inatla yasallaştırmak istediğini belirterek, Türk-Sen Federasyonu’nun başta TEL-SEN olmak üzere düzenlemenin geçmemesi için her türlü yasal eylemi yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Pazartesi günü grev ve eylem çağrısı

Açıklamada, pazartesi günü sendikaların çeşitli kurumlarda grev ve eylem gerçekleştireceği de duyuruldu. Buna göre TEL-SEN’in Telekomünikasyon Dairesi’nde, KTAMS’ın Meclis’te ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)’da, öğretmenlerin ise Lefkoşa’daki okullarda bir günlük grev yaparak sürece destek vereceği belirtildi.

Bıçaklı, ayrıca tüm sendikalar, muhalefet partilerinin temsilcileri ve üyeleriyle birlikte pazartesi günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi önünde olacaklarını ifade etti.

Katılım çağrısı

Açıklamasında halka da çağrıda bulunan Bıçaklı, “Kurumlarımızın gerçek sahibi olan halkımızı kendi mallarına sahip çıkma adına bu eyleme katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Bıçaklı ayrıca, düzenlemeye olumsuz bakan tüm sivil toplum örgütlerini de eyleme katkı koymaya çağırdı.