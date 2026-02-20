“Ciddiyetle ve nezaketle bağdaşmayan açıklamalara yanıt vermiyorum”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, “Cumhurbaşkanı asla iki devletli politikayı benimsemiyor” sözleriyle yönelttiği eleştiriye Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Ertuğruloğlu’nun açıklamalarını dinlediğini belirten Erhürman, siyasette ciddiyetin ve nezaketin önemli olduğunu düşündüğünü dile getirdi, “Ciddiyetle hele de hep sözü edilen devlet ciddiyetiyle ve nezaketle bağdaşmayan açıklamalara yanıt vermekten vazgeçeli çok oldu.” ifadelerini kullandı.