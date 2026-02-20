Dikmen Belediyesi, Aknar Sitesi’nde kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları başlattı

Boğazköy'de geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Aknar Sitesi’nde yaralar sarılmaya devam ediyor.

Yoğun yağışların ardından ciddi hasar gören bölgede, Dikmen Belediyesi ekipleri tarafından kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Sel nedeniyle zarar gören kaldırımlar sökülerek yeniden düzenlenirken, çevre güvenliği ve estetik görünümün iyileştirilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Belediye ekipleri, hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de bölgeyi daha düzenli ve modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.