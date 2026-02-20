“Cumhurbaşkanı asla iki devletli politikayı benimsemiyor”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs sorununda izlediği politikayı eleştirdi. Ertuğruloğlu, “siyasi eşitlik” ile “egemen eşitlik” kavramlarının karıştırıldığını savundu.

“Siyasi eşitlik tabii ki hakkımızdır. Ama bu siyasi eşitliğin bir anlamı olabilmesi için bunun egemen eşitliğe dayandırılması gerekir” diyen Ertuğruloğlu, iki kavram arasındaki farkın netleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı’nın “eşit egemenlik” ifadesiyle tek devlete işaret ettiğini iddia eden Ertuğruloğlu, bu yaklaşımın iki devletli çözüm anlayışıyla örtüşmediğini söyledi.

“Cumhurbaşkanı asla iki devletli politikayı benimsememiştir. Bunun karşısında yer almıştır.” Diye konuşan Ertuğruloğlu, “Eşit egemenlik tek devlettir, tek egemenliktir. Toprak bütünlüğü vardır, tek uluslararası kişiliği vardır. Egemen eşitlik değil de eşit egemenlik savunuyorsa, cumhurbaşkanı olduğu devletin ortadan kaldırılmasını hedefliyor demektir” ifadelerini kullandı.