CTP Milletvekili Asım Akansoy, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Kıbrıs politikası üzerinden yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik yaklaşımın sorunlu olduğunu kaydeden Akansoy, demokratik teamüllere ve halk iradesine saygı vurgusu yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy, “Sayın Ertuğruloğlu’na herhangi bir şeyi anlatabilmek neredeyse imkansız.” dedi. Ertuğruloğlu'nun Cumhurbaşkanlığı makamının kendi çizgisine uymasını, ayrılıkçı bir siyaseti savunmasını ve kendi söylediklerini tekrar etmesini beklediğini ifade eden Akansoy, “Bu yaklaşım başlı başına sorunlu; hem demokratik teamüllerle bağdaşmıyor hem de siyaset kurumunun doğasına aykırı.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs meselesinde oluşan yeni siyasal merkeze işaret eden Akansoy, “Eğer Kıbrıs meselesinde oluşan yeni siyasal merkeze ayak uyduramıyorsanız, yapılacak şey nettir: Buyurun, görevi bırakın; kriz de gerilim de ortadan kalksın.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine de atıfta bulunan Akansoy, “Daha üç ay önce halkın yüzde 63 oyuyla seçilmiş bir kişiye, onun temsil ettiği düşünceye ve açık biçimde tecelli etmiş halk iradesine saygı göstermeden ‘diyalog’ çağrısı yapmak, diyalog değil; bir dayatmanın üzerini örtmeye çalışmaktır.” ifadelerini kullandı. Bunun uzlaşı arayışı değil, pazarlık zemini yaratma çabası olduğunu belirten Akansoy, “Diyalog, karşılıklı saygı gerektirir Tahsin Bey. En başta da halka saygı!” dedi.