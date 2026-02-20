Cumhurbaşkanlığı “5. Liseler Arası Şiir Okuma ve Yazma Yarışması” düzenliyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen “5. Liselerarası Şiir Yazma Yarışması” için başvurular başladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bigilye Millî Eğitim Bakanlığı, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ile iş birliğinde düzenlenen yarışmanın bu yılki teması dört element “Ateş”, “Toprak”, “Hava” ve “Su” olacak.

Ülke genelinde özel, devlet ve meslek liselerini kapsayan yarışmada öğrenciler, “Şiir Yazma” ve “Şiir Okuma” olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin, başvuru formunu doldurarak eserleriyle birlikte en geç 30 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekiyor.

Başvurular ayrıca https://cb.gov.ct.tr/tr/Siir-Yarismasi web sayfası üzerinden de yapılabilecek.

Detaylı bilgi için web adresi: https://cb.gov.ct.tr/tr/Siir-Yarismasi