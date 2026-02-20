“CTP iktidarında gücü olan değil, hukuk üstün olacak; yolsuzluğa bulaşan bedelini ödeyecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Akdoğan’ı ziyaret ederek halkla bir araya geldi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen halk buluşmasında Milletvekili Asım Akansoy, Erkut Şahali, Sami Özuslu, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ile Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp katıldı. Bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Sıla Usar İncirli, vatandaşın sorun ve taleplerini tek tek dinleyerek çözüm önerilerini aktardı. “Hükümet, memleketin geleceğini ipotek altına alıyor ama biz bu ülkenin potansiyelinin ve kaynaklarının farkındayız. Doğru yönetildiği zaman bütün sektörlerin ayağa kalkacağını biliyoruz.” diyen İncirli, burada yaptığı konuşmada CTP’nin adil, liyakatli, şeffaf ve hesap verebilir bir düzen kurarak ülkeye sahip çıkacağını vurguladı.

“Bu yozlaşma, buzdağının sadece görünen kısmı”

Akdoğan’da bölge halkına seslenen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkenin en karanlık dönemini yaşadığını dile getirerek “Memleketin bu kadar kötü yönetildiği, bu kadar adaletsizliğin, haksızlığın, yozlaşmanın olduğu bir zaman hiç olmadı” şeklinde konuştu. Başbakanlık müsteşarının, MİK Başkanının yolsuzluktan dolayı yargılandığını hatırlatan İncirli, “Sahte diploma davaları ise hükümet vekillerinin kafasının üstünde uçuyor” dedi ve bu yozlaşmanın sadece buzdağının görünen kısmı olduğuna dikkat çekti. İncirli, her gün yeni bir skandalın ortaya çıktığını belirterek halkın bu kadar yozlaşmaya ve çürümüşlüğe artık tahammülünün kalmadığını ifade etti ve halkın talebinin erken seçim olduğunu vurguladı.

“Hükümet, memleketin geleceğini ipotek altına alıyor, bu durum kabul edilemez”

İncirli, konuşmasının devamında hükümetin dayattığı ‘Fiber Optik Protokolü’nden ve protokole karşı verilen toplumsal direnişten bahsederek söz konusu protokolün kapalı kapılar ardında planlandığını ve kamu yararı gözetilmeden hareket edildiğini söyledi. Sürecin şeffaflıktan uzak ihalesiz bir şekilde gizli saklı yürütüldüğünü belirten İncirli, protokolün bu haliyle kabul edilemeyeceğini kaydetti. İncirli, bu yaklaşımın yalnızca teknik bir altyapı meselesi olmadığını, doğrudan ülkenin egemenlik haklarını ilgilendirdiğini söyledi ve “Hükümet, devletin kurumlarını baypass ediyor, memleketin geleceğini ipotek altına alıyor. Biz onlara hiçbir korkuya benzemez ülkesine ihanet edenin korkusu diyoruz” şeklinde konuştu ve mevcut hükümetin memlekete ve halka ihanet ettiğini söyledi.

“CTP’nin kuracağı düzende bütün sektörler ayağa kalkacak”

Halkın artık bilgili, kurumlara sahip çıkan, adaletli, güven veren ve dürüst bir hükümet beklediğini dile getiren Sıla Usar İncirli, CTP’nin bu sorumluluğun farkında olduğunu ve güçlü bir şekilde iktidara hazırlandığını söyledi. “Biz seçim bildirgesi değil hükümet programı hazırlıyoruz. Bütün komitelerimiz çalışıyor ve sorunları tespit ederek projelerimizi bütçeleriyle hazırlıyoruz” şeklinde konuşan İncirli, ortada büyük bir enkaz olduğunu da sözlerine ekledi. CTP’nin devralacağı enkazdan korkmadığını vurgulayan Sıla Usar, “Biz bu ülkenin potansiyelinin ve kaynaklarının farkındayız ve doğru kullanıldığı, yönetildiği zaman bütün sektörlerin ayağa kalkacağını biliyoruz. CTP’nin kuracağı düzende bütün sektörler ayağa kalkacak” şeklinde konuştu.

“İktidarımızda adil, liyakatli, şeffaf ve hesap verebilir bir düzen kurulacak”

Sıla Usar İncirli, yozlaşmanın aynı zamanda güvenlik kriziyle de ilgili olduğuna değinerek ortada kayıt altında olmayan ve nereden geldiği bilinmeyen bir ‘gri para’ döndüğünü söyledi. İncirli, bu ilişkinin bir parçasını da siyasetle bağlantılı kişiler olduğunun açıkça bilindiğini ifade ederek Suç Gelirlerinin Aklanması Yasası’nın önemine işaret etti. “Suç gelirlerinin önlenmesiyle ilgili yasalar var ve biz bu yasalardaki eksikliklerin giderilmesi için uğraşıyoruz. İlgili bütün dosyaların ilerlemesinin de peşindeyiz, önce Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek bilgi aldık sırada Başsavcılık var. Halkımıza sözümüz şudur; CTP iktidarında bütün bu süreçlerin eksiksiz ve en hızlı şekilde tamamlanmasının takipçisi olacağız ve bütün hakikatler ortaya çıkacak” şeklinde konuşan İncirli, CTP’nin adil, liyakatli, şeffaf ve hesap verebilir bir düzen kurarak bütün kurumlara sahip çıkacağını ve bir daha böyle bir çürüme yaşanmayacağını vurguladı.

“Özel sektörde sendikayı teşvik edecek politikalar geliştireceğiz”

Vatandaşlardan birinin EKTAM işçilerinin greviyle ilgili sorusu üzerine İncirli, CTP’nin işçilerin keyfi bir yönetim anlayışıyla işten çıkarılmasını, güvencesiz koşullarda çalışmasını kabul etmediğini ve EKTAM işçilerinin örgütlenerek ortaya koyduğu direnişin destekçisi olduğunu söyledi. İncirli, böyle bir durumunun tekrar yaşanmaması için CTP iktidarında özel sektörde sendikayı teşvik edecek politikalar geliştirileceğini ifade ederek CTP’nin emekçinin kitle partisi olduğunu ve her zaman işçiyi desteklediğini belirtti. Konuşmasının devamında ekonomik politikaların CTP için temel noktalardan biri olduğunu da söyleyen Sıla Usar, “Üretimi artıracak, üretime dayalı bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz” dedi. Planlamada en önemli unsurun nüfusu bilmek olduğuna da dikkat çeken İncirli, CTP iktidara geldiği zaman yapacağı ilk işin nüfus sayımı olacağını söyledi.

“CTP’li belediyeler halka hizmette sınır tanımıyor”

İncirli, konuşmasının sonunda aralık ayında yapılması planlan yerel seçimlere de işaret ederek CTP’li belediyelerin farkının ortada olduğunu belirtti. “CTP’li belediyeler halka hizmette sınır tanımıyor, halka yaşanacak şehirler, köyler sağlıyorlar bu bizim için büyük bir gurur” diyen İncirli, CTP’nin sadece erken seçime hazırlanmadığını yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarını da var gücüyle sürdürdüğünü belirtti.

Akansoy: CTP, EKTAM işçilerinin yanında

CTP Milletvekili Asım Akansoy da EKTAM işçilerinin verdiği mücadeleyle ilgili konuşarak CTP’nin her türlü desteği verdiğini ve işçilerin yanında olduğunu söyledi. Çalışma Bakanlığı’nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini, işvereni zorlamadığını ve masaya getirmediğini belirten Akansoy, “Devlet güvencesi varsa uzlaşı sağlanmalı ve insanların hakları verilmeli fakat ben Hasipoğlu’nun bu işi yapacağına inanmıyorum” şeklinde konuştu ve bunun bir mücadele olduğunu ve dayanışmanın esas olduğunu da sözlerine ekledi.

Şahali: Hükümetin hâl yapacak hali kalmadı, esas olan irade

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise Hâl Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini ama hükümetin yasayı uygulamadığını ifade etti. Yasanın aslında iki tane özel sektöre yaptırılacak hâl kurulmasını amaçladığını belirten Şahali, hâllerin belediyelerin bünyesinde kurulması gerektiğini söyledi. Erkut Şahali, Türkmenköy’deki hali işaret ederek “Türmenköy’de bir hâl var. Onu Mesarya Belediyesi’nin boyundurluğunun altına sokacak irade var mı bu hükümette? Yasa yapıldı ama hükümette bunu yapacak hal yok. Çünkü esas olan yasa değil iradedir ve bu hükümetin hiçbir konuda ne hali ne de iradesi yoktur” dedi.