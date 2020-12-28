Özyiğit: “Başbakan, ‘babasından para isteyen süklüm püklüm çocuk’ edasında”

“Kontrol elden kaçtı, yerel bulaş yayılıyor” diyen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, denetimin bir türlü sağlanamadığını da savundu.

Toplumun yılın geri kalan birkaç günü için Hükümet’in ne düşündüğünü de merak ettiğini belirten Özyiğit, aşılara ilişkin de bilgi istedi.

Gelecek aşının ne olduğunu soran Özyiğit, teslimin de ne zaman, nasıl yapılacağını da sordu. Pandeminin başından beri yapılması gerekenler ama yapılmayanlar olduğunu kaydeden Özyiğit, hiç kimsenin maaş kesintisinden şikayet etmediği halde yaz döneminde bunların ödendiğini hatırlattı, seçime yönelik alelacele ödeme yapıldığını belirtti.

Özel sektöre vaat edilenlerin ödenmediğini, eksiklikler aksaklıklar olduğunu işaret eden Cemal Özyiğit, bu şekilde ülke yönetilmeye çalışıldığına da değindi.

Müdahale ile bir hükümet kurulduğu düşüncesini de belirten Özyiğit, Başbakan’ın ‘Babasından para isteyen süklüm püklüm bir çocuk edası’ ile Türkiye’ye gittiği ve para istediği yorumunda da bulundu.

Türkiye’den ne kadar paranın, ne için geldiğini de soran Özyiğit, “Sayın Başbakan bu para tam nedir ne değildir çıkıp buradan topluma açıklayın. Gelinen aşamada halk gerçekleri bilmeli” dedi.