“Öztürk’ün açıklamalarını hayretle karşıladık”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, "Benim edindiğim bilgiye göre İran Kıbrıs'ı vuracak" UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ü kınadı. Birlik, söz konusu açıklamayı hayretle karşıladıklarını belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hassas bir süreçten geçtiğine dikkat çekilerek, özellikle yetkili makamda bulunan kişilerin daha sorumlu davranması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, ada üzerinde herhangi bir tehdit bulunması durumunda, gerekli istihbaratın Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC yetkilileriyle paylaşılacağı ve kamuoyunun resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirileceği ifade edildi.

Birlik, “Hiçbir resmi makamın sahip olmadığı bir bilginin bir milletvekili tarafından dile getirilmesi kabul edilemez” diyerek, Öztürk’ün iddialarının kaynağını kamuoyuna açıklaması gerektiğini belirtti. Aksi durumda bu tür söylemlerin ülkeye bilerek zarar verme girişimi olarak değerlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, zaten kırılgan bir yapıya sahip olan ülke ekonomisi ve turizm sektörünün bu tür söylemlerden olumsuz etkilendiğine işaret edilerek, çözüm üretme ve tedbir alma sorumluluğu bulunan yetkililerin daha dikkatli hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, söz konusu açıklamayı şiddetle kınadıklarını belirterek, tüm yetkilileri bulundukları makamların sorumluluğuna uygun davranmaya davet etti.