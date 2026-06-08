Özgür Özel: "Yarın grup toplantısı yapacağız, ben konuşacağım"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Yarın, grup toplantımızı yapacağız. Grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 9 Haziran Salı günü yapılacak grup toplantısını "korsan toplantı" diye niteleyerek, bulunması gereken üçte bir [46 milletvekili] sayısının sağlanamayacağının "açık olduğunu" savundu.

Özgür Özel, CHP grup toplantısı öncesi bugün TBMM'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirdi. Özel, MYK toplantısı çıkışı açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanı, Kılıçdaroğlu yönetiminin grup toplantısı kararını, kendisinin 9 Haziran'da Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü için Manisa'da olacağını açıklamasıyla aldığını iddia etti.

"Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok, sokaktaki tepkinin bini bir para" dedi.

"Organik bir kalabalık toplanamadığını, her hafta buraya kendi kendine gelenlerin gelmediğini, Türkiye'nin farklı yerlerinden zoraki kalabalıkla yapılma niyetini üzülerek izliyorum" diye ekledi.

Özel, toplantı fikri ortaya çıktığında TBMM yerine genel merkezde yapılması önerisini getirdiklerini ancak bunun kabul edilmediğini belirtti.

"Zeyrek'in ölüm yıldönümünde böyle bir şeye yeltenilmesinin bir an önce zihinlerden ve kayıtlardan çıkarılmasını özellikle insani bir taraftan tercih ediyorum" dedi.

Katılım kararı ile ilgili "çok düşündüğünü" belirten Özel, sözlerini, "Ferdi'nin sesini duydum, oraya gitmem gerekirken her gidemediğimde 'abi sen orada lazımsın; biz burayı hallederiz' derdi. O yüzden ben yarın burada lazımım" diye bitirdi.

21 Mayıs'ta mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu partiye genel başkan olarak döndü. Özgür Özel ise CHP'nin TBMM'deki Grup Başkanı olarak seçildi. Partide ikili bir yapı oluştu.

Kılıçdaroğlu yönetimi, TBMM'de kendilerinin grup toplantısı düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Özgür Özel'in de aynı gün TBMM'de olacağı ifade edilmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konu hakkında, "Yasal mevzuat açık, CHP'nin Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız" diye açıklama yapmıştı.

Kılıçdaroğlu kanadından yapılan son açıklamada Özgür Özel'in grup başkanlığının da iptal edileceği duyuruldu.