Özersay’ın kararı resmi gazetede
Özersay’ın milletvekilliğinin sona ermesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Özersay’ın milletvekilliğinin sona ermesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinin sona ermesine ilişkin Cumhuriyet Meclisi kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.
Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay’ın Milletvekilliğinden Çekilme İsteminden dolayı Milletvekilliğinin Sona Ermesine İlişkin Karar, 6 Haziran’daki 23. birleşimde Cumhuriyet Meclisi’nde hazır bulunan 42 milletvekilinin kabul oyuyla alınmıştı.
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