Özersay’dan UBP’li vekillere: “Aynaya bakıyor musunuz arkadaşlar?”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay UBP Milletvekilleri’ne ‘aynaya bakıyor musunuz arkadaşlar’ diye seslendi, devletin itibarının tüketildiğine işaret etti.

“Siz bundan rahatsız olmuyorsanız bizim muhalefet olarak söyleyecek bir şeyimiz yok” diyen Özersay, yaşanan süreci hatırlattı.

Herkesin UBP’nin kendi içinde yaşadığı devinim yüzünden devletin darmadağın edildiği konusunda hemfikir olduğuna vurgu yapan Özersay, “Bunu yapmaya hakkınız yok” ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada herkesin ‘yeni bir başkan belirlemeksizin başka bir milletvekilinin başbakan yapılarak aynı hükümetin devam edeceğini’ konuştuğuna işaret eden Özersay, böyle bir şey olması durumunda, en fazla 3 ay sonra bir kriz daha yaşanacağı görüşünü belirtti.

“Şimdi değilse, 3 ay sonra erken seçimi konuşma noktasına geleceğinizi siz de biliyorsunuz” diyen Özersay, bu durumun oluşmasından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da sorumluluğu olduğunu belirtti.

Bir bakanın görevden alınmamasından, şimdi de görev vermek için UBP’nin isim belirlemesini beklemesini eleştiren Özersay, “Her şey ayaklar altına alınmış durumda” dedi.

YDP ve DP’nin hükümetin bozulma noktasında kamuoyunda samimi bulunmadığını belirten Özersay, “Sucuoğlu’nun görevden gitmesi için bu adımların atıldığını herkes bilmektedir” şeklinde konuştu.

Hükümet milletvekillerine “Bunu hazmedecek misiniz, içinize sindiriyor musunuz, bunun böyle olması size normal geliyor mu” diye soran Özersay, milletvekillerine ‘iradeyi size emanet eden seçmene sorumluluk hissediyorsanız, illa ki hükümette olmanız gerektiğine inanıyorsanız, başbakanlık konusunda ısrarcı olmadan bir an önce CTP ile geniş tabanlı hükümet için masaya oturun’ çağrısı da yaptı.

İstikrarsızlığın UBP’nin kendi içinde yaşandığı sorunlar nedeniyle yaşandığını yineleyen Özersay, “Buna hakkınız yok” dedi.

Berova: “Halkın Partisi, CTP’nin ekürisi gibi…”

UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, Halkın Partisi’nin de öz eleştiri yaparak öncelikle aynaya bakması gerektiği düşüncesini belirtti.

Halkın Partisi’nin, ana muhalefet partisin ‘ekürisi’ gibi tavır sergilediğini savunan Berova ile HP Milletvekili Ayşegül Baybars arasında da kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Parlamentoda kilit oluşması halinde en son çarenin seçim olacağını söyleyen Berova, bugünkü seçim sistemi ile de seçime gidilemeyeceğini, barajın %10’a çıkarılmasının ve karma oyun kaldırılmasının öncelikle gündeme gelmesi gerektiği görüşünü belirtti.

UBP’nin her türlü yolu denediğini, halkın beklentilerine yanıt vermek için bir hükümet formülünün de ortaya çıkacağı beklentisini belirten Berova, sorumlulukla ülke yönetiminden kaçmadıklarını kaydetti.

Özersay’dan Berova’ya: ‘Seviye sorunlu ifade…’

Berova’nın “Halkın Partisi, CTP’nin ekürisi gibi…” ifadelerinde ‘seviye sorunu’ olduğunu söyleyen HP Genel Başkanı Kudret Özersay, HP’nin UBP’ye verdiği destekleri hatırlattı, şimdi de muhalefet görevini yerine getirdiği için eleştirildiğini söyledi.

Halkın beklentisinin sorunlara çözüm üretilmesi iken, UBP’nin ‘bakanlık, makam kavgasından ülkede yönetim zafiyeti yarattığını’ vurgulayan Özersay, “Sünnetçi korkusu yaratmaya çalışmayın, bizim bunlara karnımız tok, isterseniz barajı %10 yapın, karma oyu da kaldırın” dedi.