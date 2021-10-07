Özersay’dan hükümete: 17 milyon TL yardım yaptık deyip, boş çek mi verdiniz?

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül kazananlara verilen ‘boş çekin’ ardından bu kez hükümete “Türkiye’de yaşanan sel ve yangın felaketi için hükümetin 17 milyon TL yardım yapmak için boş çek mi verdiniz?” diye sordu, açıklama istedi.

Özersay, Başbakanlık üzerinden sivil toplum örgütlerini aranıp, para talep edilip, edilmediği konusunda açıklama istedi.

“Henüz toplanmamış olan parayı sunar gibi yapıp siyasi şov mu yaptınız” diyen Özersay, “Gerçekten inanılır gibi değil” şeklinde konuştu.

Özersay’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle: Yani gerçekten bunu da mı yaptınız!!!

Türkiye'de yaşanan ve hepimizin yüreğini burkan sel ve yangında mağdur olan insanlar için "17 milyon yardım" yaptık diyerek boş çek mi verdiniz? Ortada toplanan bir para yokken varmış gibi yaparak yardım yapıldığını açıkladınız ve şimdi Başbakanlık üzerinden sivil toplum örgütlerini arayıp para mı talep ediyorsunuz?

Geçen ay sayın Saner sayın Fuat Oktay ile bir araya geldiğinde basına şu haber servis edilmişti: "Saner sel ve yangın mağdurları için toplanan 17 milyon TL'yi Fuat Oktay'a sundu!". Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine neyi sundunuz sayın Saner?

Henüz toplanmamış olan parayı sunar gibi yapıp siyasi şov mu yaptınız? Geçtiğimiz gün ödül kazananlara boş zarf verdiğiniz gibi bu konuda da yardım yapmış gibi görünmek için boş çek mi verdiniz? Gerçekten inanılır gibi değil...