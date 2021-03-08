Özersay'dan hükümete 12 soru

Meclis Genel Kurulu’nda kadın milletvekillerinin konuşmalarının ardından söz alan bazı parti başkanları, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü başta olmak üzere güncel konularda konuştu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Ekonomik sorunlar ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” konulu konuşmasında, kendi hükümet dönemlerinde icra, taksit, hapislik, mazbata, konut ve işyeri tahliyesine ilişkin aldıkları karar ve düzenlemelere işaret etti. Özersay, bunları 2 aylığına ertelediklerini anımsatarak bunun bugünün şartlarında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Özersay, bu yasa gücünde kararnameyi yaptıkları tarihte aile davalarında verilen tazminat ve nafaka yükümlerini dahil etmediklerini de anımsattı.

1,500 TL katkı başvuruları alınmadan kriterlerin belirlenmesi gerektiğine daha önce de işaret ettiklerini anımsatan Özersay o dönem kendilerine başa çıkılabilecek sayıda başvuru alındığının söylendiğini kaydetti.

Özersay, öte yandan 57 bin civarında kişinin başvuru yaptığını ifade ederek “Tamamına olumlu yanıt verecek gücünüz var mı?” diye sordu, yoksa binlerce insanın sıkıntıya sokulacağını anlattı.

Türkiye ile imzalanan anlaşma hakkında sorular da yönelten Özersay, önceki hükümet dönemlerinde anlaşma uyarınca verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

Son anlaşmalarda hükümlere mali anlamda Türkiye’nin de uymadığının görüldüğünü dile getiren Özersay, son imzalanan anlaşmadan detaylar aktardı, geçen yıldan söz verilip aktarılmamış rakamlar olduğunu ve bunun yine gerçekleşebileceğini belirtti.

Bu rakamın tamamlanmamış projeler nedeniyle mi ödenmediğini soran Özersay, değilse bu rakamın neden aktarılmadığının konuşulması gerektiğini dile getirdi.

Anlaşma içerisinde verilen sözler bağlamında olumlu unsurlar olduğunu kaydeden Özersay, öte yandan taahhütler konusunda netleştirilmesi gereken şeyler olduğunu ifade etti.

Özersay anlaşmadaki taahhütlerin yerine getirilmesine ilişkin takvime işaret ederek “Bu taahhütleri yılın sonuna kadar yerine getirecek misiniz? Yoksa hükümet kendine biçtiği ömrü mü uzattı” diye sordu.

Türkiye’nin sağlayacağı mali katkı karşılığında verilen taahhütlerin içeriğinin netleştirilerek Meclis’le paylaşılmasını isteyen Özersay, bu yönde hükümete sorular yöneltti, 12 başlıkta topladığı bu soruları yazılı olarak da ileteceğini söyledi.

Anlaşma ekinde, eylem planında vakıf mallarıyla ilgili düzenlemelerden bahsedildiğini söyleyen Özersay, eğer Maraş’taki malların vakıf malı statüsüne aktarılması planlanıyorsa, bunun bütüncül bir yaklaşımla, İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına halel getirmeden yapılmasının önemini vurguladı.

Öngörülen toplam mali yardım içerisinde reel sektöre ayrılan payın yetersiz olduğunu ifade eden Özersay, altyapı projeleri için öngörülen rakamlar zaten aktarılamayacaksa, bunun yükseköğretim, turizm ve özel sektöre aktarılmasının da değerlendirilmesini istedi.

Özersay, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için ayrılan kaynağın kamu vicdanını zedeleyen bir konu olduğunu kaydederek bu maddenin bir an önce askıya alınması gerektiğini de söyledi.



