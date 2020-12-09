Özersay’dan Hükümet yorumu: “Eğreti, çok gitmez…”

Kudret Özersay UBP- DP- YDP Azınlık Hükümeti’ne ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı, “Eğreti yapı, çok gitmez” dedi.

Eski Başbakan Yardımcısı, HP’nin eski başkanı Özersay’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Eğreti" denilen şey tam da bu olsa gerek. Sadece toplumun değil, ortaklaşan siyasi partilerin destekçilerinin dahi bunu içlerine sindirebileceklerini sanmıyorum. Eğri gemi doğru sefer bile değil bu, bildiğin eğri gemi eğri sefer, eğreti yapı... Çok gitmez”