Özersay’dan Atun’a: “Başbakan halka doğruyu söylemiyor mu?”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, elektrik ve alkole yapılan ‘zamdan indirim’ kararına ilişkin Başbakan ile Maliye Bakanı’nın farklı açıklamalar yaptığını söyledi.

Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun alkollü içki fonlarındaki artışın geriye çekildiğini açıklamasının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen bu kararın hayata geçmediğini söyledi.

“Maliye Bakanı indirim kararının alındığı Bakanlar Kurulu’nda var mıydı? Hem fikir miydi? Değilse, dile getirdi mi?” diye soran Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Bakanlar Kurulu ile de aynı düşüncede olup olmadığına yönelik cevap istedi.

Özersay, vatandaşların indirip yapılıp, yapılmayacağını bilmediğini, bu soruya cevap beklediğini kaydetti.

Maliye Bakanı Sunat Atun’un elektrikte indirim için 180 milyon TL ek kaynak ihtiyacı olduğu açıklamalarına atıfta bulunan Özersay, “Maliye Bakanı’na şu soruları soruyorum, Başbakan halka doğruyu söylemiyor mu? Bu yapılan indirim şartlı bir indirim miydi? 180 milyon TL bulunursa mı yapılacak?” diye sordu.