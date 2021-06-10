Özersay: Yüz yüze eğitimin olmadığı ortamda, kamplar nasıl mümkün olacak?

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, Çanakkale Kampı’na katılma etkinliğinin daha önce de organize edildiğini söyledi, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’na bir takım sorular sordu.

Özersay, “Yüz yüze eğitimin mümkün olamadığı bir ortamda kamplar nasıl mümkün olacak?” dedi.

Bu sürede online eğitimin devam etse de yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını, bir takım eksikler oluştuğunu söyleyen Özersay, söz konusu açığın yaz döneminde telafi edilip edilmesinin düşünülüp düşünülmediğini sordu.

Özersay, Türkiye’de daha farklı bir algı olsa da Kıbrıs Türk halkının milli ve manevi değerlerinin eksik olmadığını ifade etti.

Türkiye ile KKTC arasındaki temel tüketim maddelerindeki gıda fiyatlarını Meclis kürsüsünden tek tek okuyan Özersay, 100 kalem içerisinde yalnızca 6’sının Kıbrıs’ın kuzeyinde ucuz olduğunu belirtti.