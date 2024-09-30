Özersay: “UBP milletvekiliyle ilgili polis soruşturması tamamlandı, dosya Başsavcılığa gönderildi”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma aldığı gerekçesiyle hakkında polis soruşturması olan UBP milletvekiliyle ilgili polis soruşturmasının tamamlandığını ve dosyanın Başsavcılığa gönderildiğini belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay,"Başsavcılığın vereceği görüş ertesinde, birkaç hafta sonra konunun Meclis’e gelmesi ve dokunulmazlığın kaldırılması konusunda bir karar verilmesi gerekecek," dedi. Özersay, herkesin görevini yasalara uygun ve doğru yapması halinde, konunun Meclis’e geleceğini ifade etti, takipçisi olacaklarını kaydetti.