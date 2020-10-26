Özersay: Tatar, vekalet vermedi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, uyarılarına rağmen 'Cumhurbaşkanı' Ersin Tatar'ın herhangi bir bakana, Başbakanlık'la ilgili vekalet vermediğini söyledi.

"Bu sabah Başsavcı ile görüştüm, Sayın Tatar, başbakanken vekalet vermeliydi" diye Özersay, bunu yapsa dahi sorun olacağını, çünkü aslı olmadığı zaman vekaletin de düştüğünü ifade etti.

"Cumhurbaşkanı başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda toplantısı yapamazsınız" diyen Özersay, "Tatar'a, bana değil parti içinde başkan adayı olmayacak birine Başbakanlık için vekalet vermesini önerdim, bunu yapmadı." dedi.

Özerday sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı olarak Tatar'ın artık yapması gereken şey Anayasa'yı uygulamaktır. Hükümeti kurabilecek birine görev vermesidir. Bir an önce görev vermesi gerekir. İhtiyaç budur. Parti içi dengeleri gözetmesi değil anayasaya uyması gerekir.

Biz yeni hükümet kurulana kadar ve bakanlıkları devredene kadar cari görevler dışında diğer görevleri yapacak değiliz, Bunun bilincindeyiz. Örneğin Kıb-Tek'te yaşananlar hukuksuz ve siyasi etiğe aykırıdır. Hakkında soruşturma olan ve delilleri ortadan kaldırma ihtimali olan birini müdür atamak yasaktır."