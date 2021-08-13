Özersay: Tam bir fiyasko

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, Kıb-Tek’in kötü yönetilmesi nedeniyle ortaya çıkan sonucun ‘tam bir fiyasko’ olduğunu söyledi, “Kurumun batırılmasını önlemek için canla başla çalışacak, kurumun ihtiyacı olan yatırımları yapmaktan çekinmeyecek bir yapıya, bir yönetime ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Özersay, bu konuda hem Ekonomi Bakanı hem de hükümetin getirdiği noktanın ortada olduğunu da söyleyerek, halkın hükümete güvenmediğini ve çektiği eziyeti konuştuğunu dile getirdi.

Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Elektrik kesintileri, Elektrik Kurumu’nun hızla büyüyen borcu ve zam…KÖTÜ YÖNETİNCE, BECERİKSİZ olunca varılan sonuç tam bir fiyasko.

Kıb-tek ile ilgili olarak halkı düşünecek, kurumun batırılmasını önlemek için canla başla çalışacak, güven verip tahsilatı yeniden artıracak, bakım onarımı zamanında yapacak, yakıt alımını önceden planlayarak hareket edecek, çevreyi ve Halk sağlığını düşünerek kurumun ihtiyacı olan yatırımları yapmaktan çekinmeyecek bir yapıya, bir yönetime ihtiyaç var. Hem de hemen!

Mevcut Ekonomi ve Enerji Bakanının ve Hükümetin bizi bu konuda getirdiği nokta ortada! Yaptığımız temaslarda görüyoruz ki Halk bu hükümete zerre güvenmiyor ve kendisine çektirilen bu eziyeti konuşuyor.